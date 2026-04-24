Sinner shock dopo la vittoria | È un giorno triste per il tennis Brividi

Dopo la vittoria nel torneo di Madrid, Jannik Sinner ha commentato con parole che hanno sorpreso molti, definendo il giorno come triste per il tennis. Le sue dichiarazioni sono arrivate poco dopo aver conquistato il primo turno della competizione, lasciando intuire un sentimento di delusione o dispiacere nonostante il risultato positivo. La sua reazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Le parole di Jannik Sinner arrivano come un fulmine a ciel sereno, subito dopo il successo all’esordio nel torneo di Madrid. Non è una dichiarazione di circostanza, ma uno sfogo sincero che colpisce per intensità. L’azzurro, ancora caldo di partita, ha commentato l’assenza del rivale Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio che lo terrà fuori dai grandi appuntamenti sulla terra rossa. Il tono è quello di chi sente davvero la mancanza di qualcosa di importante, ben oltre la semplice competizione sportiva. La notizia del forfait dello spagnolo, atteso sia a Roma sia al Roland Garros, ha lasciato Sinner visibilmente colpito. “È molto triste”, ha detto senza esitazioni, prima di approfondire il suo pensiero in conferenza stampa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner shock dopo la vittoria: “È un giorno triste per il tennis”. Brividi Notizie correlate Sinner: "Lo stop di Alcaraz? Giorno triste per il tennis. Quando c'è lui io miglioro"Questa rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha veramente qualcosa di poetico. Leggi anche: Sinner maestro di tennis per un giorno: la ‘lezione’ a Montecarlo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Svrcina racconta gli italiani: Con Sinner a Indian Wells uno shock. Il mio amico Cobolli può entrare in top 10; Sinner scatenato con Laila: We are the Champions; Immagini shock: Lewis Holtby esce con una gamba squarciata dopo un fallo (VIDEO); SportMediaset: Verona, Orban aggredisce un tifoso: le immagini shock Video. Sinner shock dopo la vittoria: È un giorno triste per il tennis. BrividiLe parole di Jannik Sinner arrivano come un fulmine a ciel sereno, subito dopo il successo all’esordio nel torneo di Madrid. Non è una dichiarazione di ... thesocialpost.it Sinner shock, sbotta con il giornalista: Ma sì che l’ho fatto!. Cos’è successoIl trionfo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo è stato accompagnato anche da qualche polemica. Il tennista altoatesino, reduce dalla vittoria in ... thesocialpost.it ANNUNCIO SCONVOLGENTE Jannik Sinner e Laila Hasanovic hanno appena fatto un annuncio “bomba” che ha lasciato completamente sotto shock l’intero mondo del tennis — e tutto internet. Questa mattina, quello che sembrava solo una semplice dire - facebook.com facebook The Italian media are rallying behind and supporting Jannik Sinner after his shock loss to Carlos Alcaraz in tonight's @LaureusSport awards. Italy have still never had a Laureus World Sportsman of the award winner and we're desperately hoping Sinner would x.com