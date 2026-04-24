Nel terzo turno del torneo Masters 1000 di Madrid, il numero uno del mondo affronta un avversario sconosciuto. La partita rappresenta un nuovo passo per Jannik Sinner nella sua corsa al primo titolo sulla terra battuta in questa stagione. L'incontro si svolge in un contesto di grande attesa, con il tennista italiano che cerca di mantenere alta la sua serie di vittorie nel torneo.

Nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo un avversario inedito per il numero uno del mondo: il danese che ha eliminato il baby Cinà Anche se con una grande fatica, impredibile alla vigilia, Jannik Sinner si è guadagnato il terzo turno nel Masters 1000 di Madrid battendo al terzo set il francese Bonzi, che ha giocato per oltre un'ora il match della vita. Prosegue, dunque, la corsa dell'italiano verso un titolo che non ha mai vinto. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Moller, in programma domenica 26 aprile alle ore 11. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Sinner ha faticato tanto a ritrovare il suo ritmo, con cui aveva dominato il torneo di Montecarlo e con cui aveva vinto anche quelli di Indian Wells e Miami.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Moller, per Jannik continua la corsa per il primo titolo a Madrid: il pronostico

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Sinner batte Bonzi, con qualche patema di troppo, 6-7, 6-1, 6-4 e si qualifica per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid dove affronterà il danese Moller - facebook.com facebook