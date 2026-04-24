A Madrid, il torneo Masters 1000 non sarà visibile gratuitamente a causa di un decreto approvato l’8 ottobre 2025. Il decreto Urso ha inserito i Masters tra gli eventi accessibili senza pagamento, ma i diritti di trasmissione ATP, garantiti fino al 2028, impediscono la trasmissione in chiaro dell’evento. Di conseguenza, gli appassionati non potranno seguire le partite senza abbonamento televisivo.

? Cosa sapere Il decreto Urso dell'8 ottobre 2025 include i Masters 1000 tra gli eventi gratuiti.. I diritti ATP blindati fino al 2028 impediscono la messa in chiaro immediata a Madrid.. Il decreto firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, l’8 ottobre 2025, ridefinisce la fruizione degli eventi sportivi di rilevanza sociale, ma la scadenza dei diritti televisivi attuali impedisce un obbligo immediato per le fasi decisive del Masters 1000 di Madrid. La questione che circonda la possibilità di seguire le semifinali e la finale del torneo spagnolo su TV8, specialmente in caso di una prestazione di Sinner, non dipende da una mancanza di volontà normativa, bensì da una complessa stratificazione contrattuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner a Madrid: perché il nuovo decreto non garantisce la TV free

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