Sicurezza Donzelli sfida la burocrazia | la priorità è la gente

Il deputato ha affermato che la sicurezza rimane una delle principali priorità del governo e ha annunciato iniziative volte a semplificare le procedure burocratiche per migliorare l’efficacia delle forze dell’ordine. Durante un intervento a Montecitorio, ha sottolineato l’importanza di intervenire rapidamente per garantire maggiore tutela ai cittadini. La discussione si è concentrata su proposte legislative in materia di sicurezza pubblica.

? Cosa sapere Il deputato Donzelli a Montecitorio ribadisce l'impegno della maggioranza sulla sicurezza pubblica.. La linea di Fratelli d'Italia punta a superare i vincoli burocratici per i cittadini.. Roma, 23 aprile 2026: Donzelli ribadisce l’impegno della maggioranza verso la tutela dei cittadini dopo le recenti discussioni a Montecitorio sulla sicurezza. Il deputato di Fratelli d’Italia ha espresso con fermezza la volontà del governo di procedere con serenità sulle misure di protezione pubblica. Parlando subito dopo i lavori parlamentari, il ha sottolineato come l’obiettivo primario rimanga la gestione delle problematiche reali che toccano la quotidianità della gente comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza, Donzelli sfida la burocrazia: la priorità è la gente Notizie correlate Via Prulla: proprietari pronti, ma la burocrazia blocca la sicurezzaLa richiesta di chiarimenti sul progetto per Via Prulla a Sarzana, avanzata da Luca Spilamberti, evidenzia una situazione in cui la sicurezza... Leggi anche: Lecce-San Cataldo, la strada bloccata dalla burocrazia: degrado e rischi per la sicurezza Contenuti e approfondimenti Sicurezza: Meloni insegue Vannacci e sfida il Colle per recuperare i voti reazionari mentre i sondaggi si sgonfianoDal governo è arrivato un segnale di apertura su uno dei punti più contestati. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha riconosciuto la necessità di intervenire ... globalist.it Donzelli: Doppio decreto sicurezza questione procedurale, appassiona solo il Pd perché sono grigi(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 'Andiamo avanti e ci occupiamo della sicurezza dei cittadini con serenità, pensiamo ai problemi reali ... notizie.tiscali.it