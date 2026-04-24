"Dal Pacini non si scende". E’ con questa parola d’ordine che domani, sabato 25 aprile, inizia la settimana di mobilitazione promossa dall’ Associazione Zeno Colò per difendere lo Spedale Lorenzo Pacini, storico motivo di orgoglio per la Montagna Pistoiese. Si comincia a Taviano, alle 11: "Un presidio contro l’abbandono: la salute è un diritto, non un privilegio", organizzato dal Comune di Sambuca. Alle 16, si apre il presidio civico che da domani, e fino alla sera del 2 maggio, sarà in via Massimo D’Azeglio, davanti al Pacini e dove si daranno il cambio, cittadini, amministratori e promotori. L’intento è tenere alta l’attenzione su Pacini, oggi classificato come presidio elettivo senza pronto soccorso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si alza il grido della Montagna : "Dal Pacini non si scende". Ospedale presidiato da domani

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