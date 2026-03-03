Iran Tajani | Circa 2500 italiani stanno rientrando dal Golfo e dall’Arabia Saudita

Circa 2500 italiani stanno rientrando dall’area del Golfo, inclusa l’Arabia Saudita, con voli attivati da Riad, Muscat, Abu Dhabi e Dubai. Il ministro delle relazioni estere ha annunciato che l’operazione di rientro coinvolge un numero di persone compreso tra 2300 e 2500. Il processo di rimpatrio è in corso con voli programmate da diverse città del Golfo.

Sono tra i 2300 e i 2500 gli italiani che stanno facendo ritorno in patria dall’area del Golfo, inclusa l’Arabia Saudita. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine di una riunione in videocollegamento con gli ambasciatori dei Paesi coinvolti nella chiusura dello spazio aereo su Iran e Golfo Persico, incontro svoltosi presso la Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Farnesina). Il ministro ha spiegato che sono stati attivati tutti gli aeroporti attualmente operativi e ogni volo disponibile, con l’obiettivo di garantire il rientro del maggior numero possibile di connazionali. Le partenze vengono organizzate principalmente da Riad, Muscat, Abu Dhabi e Dubai, dove la disponibilità di collegamenti aerei consente di accelerare le operazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Esiste una "minaccia di attacchi imminenti con missili e Uav (droni) su Dhahran", in Arabia Saudita. È l'allarme che arriva dall'ambasciata Usa a Riad via X. "Non venite al consolato Usa", si legge, con l'invito a mettersi al riparo "immediatamente". EPA/JIM - facebook.com facebook

#CristianoRonaldo avrebbe lasciato l'Arabia Saudita in piena notte dopo l'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti a Riad. Lo riporta la stampa spagnola, che ricostruisce gli ultimi movimenti di #CR7 tramite i tracciamenti degli aerei. x.com