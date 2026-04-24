Shock GNL | il buco di 120 miliardi di metri cubi che pesa fino al 2030

Il conflitto in Medio Oriente ha provocato una perdita di 120 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto (GNL), contribuendo a un'instabilità energetica che durerà fino al 2030. Questa situazione ha già influenzato i prezzi e i consumi di energia a livello mondiale. Le ripercussioni si fanno sentire sui mercati e sulle forniture di gas, creando incertezza nel settore energetico globale.

? Cosa sapere Il conflitto in Medio Oriente causa perdite di 120 miliardi di metri cubi di GNL.. L'instabilità energetica globale persisterà fino al 2030 con impatti sui prezzi e consumi.. Le perdite di 120 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto causate dal conflitto in Medio Oriente, iniziato a marzo, colpiranno i mercati energetici globali con effetti persistenti fino al 2030. Secondo l’analisi trimestrale dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), lo shock nell’offerta e i danni alle infrastrutture stanno alimentando una forte volatilità dei prezzi, con tensioni che si protrarranno nei mercati anche durante il 2026 e il 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shock GNL: il buco di 120 miliardi di metri cubi che pesa fino al 2030 Notizie correlate Con Hormuz persi 120 miliardi di metri cubi di gas fino al 2030Il conflitto in Medio Oriente ha causato da inizio marzo la perdita di 120 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto per il periodo 2026-2030.