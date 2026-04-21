Il 6 aprile 2026, durante la missione Artemis II, il comandante Reid Wiseman ha scattato una fotografia dalla navicella Orion mentre sorvolava la Luna. Lo scatto mostra il tramonto terrestre che scompare dietro l’orizzonte lunare. La foto è stata realizzata con un iPhone 17 Pro Max, testimonianza dell’utilizzo di dispositivi di consumo anche in contesti spaziali.

Il comandante Reid Wiseman ha immortalato la Terra che scompare dietro l'orizzonte lunare utilizzando un iPhone 17 Pro Max a bordo della navicella Orion, durante il sorvolo lunare della missione Artemis II avvenuto lo scorso 6 aprile 2026. Le immagini catturate dallo smartphone mostrano un tramonto terrestre dal cosmo, offrendo una prospettiva visiva inedita grazie alla tecnologia ottica integrata nel dispositivo. L'ottica dello spazio: quando lo zoom diventa uno strumento di esplorazione La ges .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tramonto terrestre dalla Luna: lo scatto spaziale con iPhone 17 Pro

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