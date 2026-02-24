Centro storico rifiuti ingombranti in piazzetta Caldomai

Il deposito di rifiuti ingombranti in piazzetta Caldomai cresce perché le segnalazioni al numero verde della Rap restano senza risposta. La discarica abusiva si espande vicino alla gradinata che conduce in via Candelai, creando problemi di decoro e sicurezza. Nonostante le ripetute richieste di intervento, i rifiuti si accumulano senza che nessuno intervenga. La situazione continua a peggiorare, lasciando i residenti senza soluzioni immediate.

Ho fatto già tante segnalazioni al numero verde della Rap senza nessun esito fino a oggi. Ma la discarica abusiva in piazzetta Caldomai, vicino alla gradinata che porta in via Candelai, aumenta di giorno in giorno. Gli incivili della zona si sentono autorizzati a buttarvi altri rifiuti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"Piazzetta Caldomai e quei rifiuti ingombranti: quando li tolgono?"A Piazzetta Caldomai, i rifiuti ingombranti rimangono ancora presenti nonostante le numerose segnalazioni telefoniche alla Rap.

"Rifiuti ingombranti in piazzetta Caldomai, da mesi sono sempre lì..."I rifiuti ingombranti in piazzetta Caldomai continuano a essere presenti da mesi, nonostante le numerose segnalazioni telefoniche inviate alla Rap.

