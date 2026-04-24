Sette giovani per Lecco | i GD portano il futuro alle comunali

Venerdì mattina, presso la sede elettorale di un candidato sindaco, i Giovani Democratici di Lecco hanno ufficialmente annunciato i sette candidati al Consiglio Comunale inseriti nella lista del Partito Democratico. Tutti hanno meno di 30 anni e sono già coinvolti in attività politiche o sociali. La presentazione è avvenuta tramite una conferenza stampa organizzata in via Marco d'Oggiono 29.

Venerdì mattina, nella sede elettorale di Mauro Gattinoni in via Marco d'Oggiono 29, i Giovani Democratici di Lecco hanno tenuto la propria conferenza stampa per presentare i candidati al Consiglio Comunale inseriti nella lista del Partito Democratico: tutti under 30, tutti già impegnati nel.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Comunali, i giovani di FI ai GD: "Paradossale che proprio loro parlino di novità: Battaglia è sulla scena politica da decenni""Leggiamo con stupore il comunicato dei Giovani Democratici reggini, sempre pronti a impartire lezioni di morale politica agli altri, ma curiosamente... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sette giovani per Lecco: i GD portano il futuro alle comunali; Gd Lecco: Siamo i più giovani ma anche quelli con la maggior esperienza amministrativa; SPACCIAVANO IN STAZIONE A CALOLZIO, CHIESTO L’ARRESTO DI SETTE EXTRA; Pusher inchiodati da foto. Sfilato in sette dal giudice. Sette giovani per Lecco: i GD portano il futuro alle comunaliIn via Marco d'Oggiono la generazione under 30 del Partito Democratico si presenta alla città con nomi, facce e idee concrete, a un mese dal voto del 24 e 25 maggio ... leccotoday.it A Zero Branco sette giovani hanno trovato un accordo sulla pena per una spedizione punitiva organizzata via chat contro un 27enne per un debito di droga. Decisive le indagini dei carabinieri e le conversazioni telefoniche - facebook.com facebook A CESENA, SETTE GIOVANI TRA I 19 E I 25 ANNI SONO ACCUSATI DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO AI DANNI.. x.com