Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 36a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

La 36ª giornata della Serie B 202526 sarà trasmessa in diretta su LAB Channel, con il commento di Simone Rossi di Digital-News. La programmazione coprirà le gare della giornata, offrendo aggiornamenti sui risultati e le qualifiche. La trasmissione si svolgerà in concomitanza con le altre piattaforme, Prime Video e OneFootball, che proporranno approfondimenti e highlights delle partite disputate.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 36a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti su altri siti eo blog La 36esima giornata di Serie B in diretta su DAZN Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff.🔗 Leggi su Digital-news.it

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