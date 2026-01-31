La 22a giornata della Serie BKT 202526 si gioca tra sabato e domenica e sarà trasmessa su LaB Channel. Gli appassionati potranno seguire le partite in diretta, con telecronisti dedicati su Prime Video e OneFootball. La classifica si fa ancora più interessante, con alcune squadre in lotta per la zona playoff e altre che cercano di evitare la retrocessione. La giornata promette emozioni e sorprese, e i tifosi sono già pronti a seguire le partite.

Questi sono solo alcuni temi che introducono la 22a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel. LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 22a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DIGITAL -NEWS ( www.Digital-News.it ) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV VENERDI 30 GENNAIO 2026 ore 20:30 Serie B 22a Giornata: Bari vs Palermo (diretta) Telecronaca: Pietro Scognamiglio La 22ª giornata di Serie BKT inizia con una grande classica della competizione: Bari e Palermo si affronteranno per la 50ª volta nella loro storia in cadetteria, con i padroni di casa che hanno vinto in 15 occasioni fin qui a fronte di 18 successi rosanero e 16 pareggi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 22a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

Approfondimenti su Serie B 2025 26

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Serie B 2025 26

Argomenti discussi: FIP, i provvedimenti disciplinari della Serie B Nazionale 2025/26 - 23^ giornata; Serie B – Risultati e tabellini della ventunesima giornata; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Serie B Femminile 2025/26 | Domenica la trasferta delle gialloblù contro il Trastevere.

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 22a Giornata: Palinsesto e TelecronistiLa 22esima giornata di Serie B in diretta su DAZN,Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e ... digital-news.it

Serie B Interregionale - 18a giornata 25-26: calendario, risultato venerdì, classificheIl campionato di serie B Interregionale 2025-26 è gestito dai Comitati regionali FIP. Siamo alla diciottesima giornata della stagione regolare (3a di ritorno), spalmata su ... pianetabasket.com

Ha preso avvio una nuova partnership tra il Cath Lab dell'Azienda e la Cardiologia Interventistica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo che è diretta dal Dott. Massimo Giordan. La collaborazione con la UOSD Emodinamica e Cardiologia int facebook