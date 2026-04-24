Sennheiser HD 480 PRO | precisione assoluta per il mix professionale

Sennheiser ha presentato le nuove cuffie HD 480 PRO, progettate per i professionisti del suono. Il modello, disponibile a partire da 399 euro, si rivolge a chi cerca un ascolto preciso e affidabile durante il mixaggio e la produzione musicale. Le cuffie sono state create per offrire una risposta accurata e dettagliata, adatta a ambienti di lavoro di livello professionale.

? Cosa sapere Sennheiser lancia le cuffie professionali HD 480 PRO con prezzo di partenza a 399 euro.. Il modello chiuso con trasduttori da 38 mm ottimizza il monitoraggio e la registrazione audio.. Sennheiser lancia le nuove HD 480 PRO con un prezzo di partenza fissato a 399 euro per garantire precisione e isolamento ai professionisti dello studio. Il produttore tedesco ha presentato un modello circumaurale chiuso, progettato specificamente per le esigenze di chi lavora con la registrazione e il monitoraggio audio. Le nuove cuffie puntano tutto sulla fedeltà del segnale, offrendo una risposta in frequenza che spazia dai 3 ai 28.700 Hz. Grazie all’utilizzo di trasduttori dinamici da 38 mm, il dispositivo mira a fornire un ascolto estremamente affidabile durante le fasi di produzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sennheiser HD 480 PRO: precisione assoluta per il mix professionale Sennheiser HD 490 Pro Plus unboxing Pro-grade sound at 30K! Notizie correlate Set Callaway Edge: 10 club, driver in titanio e precisione assolutaUn set completo di attrezzi da golf Callaway Edge è attualmente disponibile nei negozi fisici al prezzo di 479,98 sterline. Head Endure Pro Boa, precisione e performance per il tennis modernoHEAD lancia la nuova Endure Pro BOA, una scarpa da tennis pensata per offrire precisione, stabilità e reattività su tutte le superfici, ora... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Sennheiser HD 480 PRO: il suono da studio che punta tutto su precisione e isolamento. Sennheiser HD 480 PRO: il suono da studio che punta tutto su precisione e isolamentoLe Sennheiser HD 480 PRO sono cuffie chiuse pensate per uso professionale che puntano su isolamento, precisione sonora e comfort prolungato, offrendo un ascolto affidabile e coerente in studio e in mo ... news.fidelityhouse.eu Cuffie Sennheiser HD 480 PROSabato 11 Aprile il proiettore DLP trilaser RGB Valerion VisionMaster Max sarà in dimostrazione ... avmagazine.it