Senegal Kenya e Tanzania sono le nuove destinazioni preferite dai romani

Negli ultimi tempi, molte persone provenienti dalla capitale italiana scelgono di visitare destinazioni come il Senegal, il Kenya e la Tanzania. Queste mete stanno diventando sempre più popolari tra i viaggiatori romani, che cercano nuove esperienze lontano dai classici monumenti e attrazioni della città. La voglia di esplorare luoghi diversi e di scoprire culture diverse spinge molti a programmare viaggi verso queste destinazioni africane.

Roma ha bellezza, monumenti, turisti: tutto. Il Foro, il Colosseo, le infinite folle di via del Corso portano i romani a cercare sempre più spesso esperienze di altro livello fuori casa. Senegal, Kenya e Tanzania offrono proprio questo: savane sconfinate, coste oceaniche e città dal ritmo.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Anghiari paese dei giovani. Il borgo è tra le destinazioni preferite dai millennialsAnghiari, che già rientra nel prestigioso novero del Borghi più Belli d’Italia, si fregia ora di un altro riconoscimento che ha il sapore di primato... Rotte estive 2026 dall’aeroporto di Ancona: quali sono le 3 nuove destinazioniAncona, 1 aprile 2026 – La stagione estiva dell’aeroporto di Ancona Falconara si apre con 3 novità nel tabellone delle partenze e un’offerta che... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Joint Innovation Facility Africa-Europa. Pronostico Tanzania vs Senegal – 27/07/2025 – QuoteLa partita tra Tanzania e Senegal, in programma per il 27 luglio 2025 alle ore 14:00 presso il Black Rhino Academy Stadium, promette un confronto tra due realtà molto diverse del panorama calcistico ... news-sports.it Pronostico Tanzania vs Senegal – 27/07/2025 – QuoteIl match tra Tanzania e Senegal del 27 luglio 2025, in programma alle ore 14:00 al Black Rhino Academy Stadium, si preannuncia carico di tensione e aspettative. La squadra di casa arriva a questa ... news-sports.it