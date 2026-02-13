Anghiari, noto per il suo centro storico medievale e le mura antiche, si conferma tra i borghi più amati dai giovani di oggi, in particolare dai cosiddetti

Anghiari, che già rientra nel prestigioso novero del Borghi più Belli d’Italia, si fregia ora di un altro riconoscimento che ha il sapore di primato e che ha aperto in maniera senza dubbio lusinghiera il 2026: piace in particolare ai cosiddetti " millennials ", ossia alla generazione di giovani nati fra l’inizio degli anni ’80 e la metà degli anni ’90. Lo dice uno studio portato avanti da Moveo in collaborazione fra Telepass, Seed Digital e Change Media; lo spiega poi il sindaco Alessandro Polcri: "Apparteniamo a quei borghi di tendenza che attraggono questa categoria anagrafica, propensa a prediligere il turismo di prossimità con esperienze e visite di un giorno intero con estensione alla notte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anghiari paese dei giovani. Il borgo è tra le destinazioni preferite dai millennials

Presentato il Carnevale 2026 di Anghiari e SansepolcroAppuntamento domenica 8 febbraio ad Anghiari e domenica 15 febbraio a Sansepolcro ... msn.com

Il Sindaco Alessandro Polcri e tutta l'Amministrazione Comunale di Anghiari esprimono il loro profondo dolore per la scomparsa di Giuseppe Rocchini, imprenditore stimato e figura di riferimento per la vita sociale e culturale del nostro paese, grazie al suo imp - facebook.com facebook