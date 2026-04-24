Scuole superiori FLC CGIL | il cambio di nome in licei può nascondere percorsi di 4 anni

Un nuovo dibattito riguarda le scuole superiori e il possibile cambio di nome in “liceo” anche per gli istituti tecnici e professionali. La FLC CGIL ha espresso dubbi sulla decisione, evidenziando che questa modifica potrebbe far apparire come se si tratti di percorsi di quattro anni, anche se non corrisponde alla realtà delle diverse tipologie di scuola. La questione riguarda principalmente la chiarezza e le differenze tra i vari indirizzi di studio.

La possibile estensione della denominazione “liceo” anche agli istituti tecnici e professionali solleva interrogativi tra i sindacati. In una nota del 24 aprile, la FLC CGIL richiama alcune dichiarazioni del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, secondo cui il sistema tecnico-professionale rappresenterebbe un’istruzione “di serie A”, ipotizzando anche una revisione delle denominazioni degli istituti superiori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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