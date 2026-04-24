Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato uno stanziamento di 331 milioni di euro destinato alla formazione del personale scolastico e all’acquisto di strumenti digitali per le scuole. La misura mira a fornire risorse aggiuntive per migliorare l’attività didattica e integrare le tecnologie nelle aule. La ripartizione dei fondi sarà gestita attraverso specifici bandi e modalità di assegnazione.

? Cosa sapere Il Ministero Valditara stanzia 331 milioni di euro per formazione e strumenti digitali scolastici.. L'estensione della Carta del docente coinvolge 253.000 nuovi beneficiari tra supplenti e personale ATA.. Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 331 milioni di euro per finanziare la formazione del personale ATA e dei docenti, oltre all’acquisto di nuovi strumenti digitali per le scuole. La decisione, presa su iniziativa del ministro Valditara, integra le risorse già destinate alla Carta del docente per l’anno scolastico 20252026, ampliando sensibilmente il raggio d’azione delle agevolazioni. La nuova misura porta i beneficiari della Carta del docente a superare quota 1 milione, includendo per la prima volta una platea di 253.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola, nuovi fondi da 331 milioni: la Carta del docente si allarga

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