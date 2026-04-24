Scontro tra tre auto a Teglio | feriti e traffico in tilt

Oggi intorno alle 12:45 sulla Statale 38 a San Giacomo di Teglio si è verificato un incidente tra tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica e gestire la situazione. L’incidente ha causato feriti e ha provocato disagi al traffico, che si è temporaneamente fermato o rallentato nella zona. Le autorità stanno ancora accertando le cause dello scontro.

Grave incidente oggi attorno alle 12,45 sulla Statale 38 in località San Giacomo di Teglio. Per ragioni ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Sondrio, intervenuti in loco, si sono scontrate tre auto.All'origine dell'impatto, sulla cui dinamica, come detto, gli.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Scontro tra auto sulla Lariana, traffico in tilt: tre feriti e autobus nel caosMattinata difficile lungo la strada per Bellagio, dove poco dopo le 9 di mercoledì 15 aprile 2026 si è verificato un incidente tra due auto a Faggeto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente tra tre auto sulla Castrense: cinque feriti; Cinque feriti nello scontro tra tre auto sulla Castrense; Incidente tra tre auto a Monte San Giovanni Campano: tre feriti lievi; Tre auto coinvolte in un incidente sulla Fondovalle. Scontro tra tre auto in Calabria: code chilometriche e disagiSul posto sono intervenuti gli agenti per regolare il traffico e consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli ... zoom24.it Due feriti nello scontro tra tre autoSAN GIULIANO TERME: Schianto lungo la strada statale dell'Abetone e del Brennero: tra i veicoli interessati anche uno elettrico, messo in sicurezza dai pompieri ... toscanamedianews.it La politica regionale. Cresce lo scontro interno a Forza Italia tra veti e candidature. Sullo sfondo il nodo commissariamento e la nuova giunta. Stamattina Schifani ha lasciato Roma ed volato a Niscemi: partita aperta sul rimpasto. Servizio di Giacinto Pipitone facebook Valditara contestato a Roma, il duro scontro tra studenti e Ministro: "Ci hanno zittito" (VIDEO) x.com