Sciopero autobus fermi a Monza e in Brianza | tutti gli orari

Venerdì 24 aprile, i pendolari di Monza e Brianza si sono trovati di fronte a autobus fermi a causa di uno sciopero proclamato dall'organizzazione sindacale Confial Trasporti. La protesta riguarda i lavoratori di NET S., e ha provocato la sospensione del servizio di trasporto pubblico nella zona, con orari di stop e eventuali variazioni ancora da confermare. La giornata ha visto numerosi utenti impossibilitati a utilizzare i mezzi di trasporto abituali.

Ancora una giornata nera per i pendolari di Monza e Brianza. Per oggi, venerdì 24 aprile, l’organizzazione sindacale Confial Trasporti ha proclamato uno sciopero aziendale che interesserà i lavoratori di NET S.r.L.Sciopero dei mezzi: gli orariA Monza l’agitazione del personale viaggiante e di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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