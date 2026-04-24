Scia di violenza al Mita | condannato a 4 anni

Un episodio di violenza si è verificato nel parco Mita di Faenza, con un tentativo di rapina avvenuto il 4 maggio dell’anno scorso. Secondo le accuse, un uomo avrebbe tentato di prendere una bicicletta armato di un collo di bottiglia rotta, ferendo poi il proprietario del veicolo. La vittima ha riportato una prognosi di 14 giorni. Il procedimento legale ha portato alla condanna dell’imputato a quattro anni di reclusione.

Tutto era accaduto nel contesto del parco Mita di Faenza. Il 4 maggio dell’anno scorso - secondo l’accusa - aveva tentato di rapinare una bicicletta armato con un collo di bottiglia rotta ferendo poi il ragazzo a cui era stato dato in custodia il velocipede (prognosi di 14 giorni). Quindi il 9 giugno successivo aveva rapinato una collanina colpendo il malcapitato con pugni e calci. E infine il 10 giugno aveva pestato il ragazzo della collanina (prognosi di 30 giorni) per poi raggiungerlo in pronto soccorso a Faenza e provare a completare l’opera seminando il caos in reparto. Il giovane individuato dalla procura quale protagonista della della...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scia di violenza al Mita: condannato a 4 anni Notizie correlate Leggi anche: Scia di violenza al Mita: 25enne a processo Pavia, violenza sessuale sulla nipotina di 6 anni: nonno condannato a 7 anni e 8 mesiPavia, 8 febbraio 2026 - Pena quasi dimezzata rispetto a quella chiesta dall'accusa, ma c'è una prima sentenza di condanna. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scia di violenza al Mita: condannato a 4 anni; Scia di violenza anche fra le mura domestiche: scattano tre arresti nel Salento; Da Cervere a Savigliano, la lunga scia di abusi nel Cuneese del pedofilo seriale condannato a Mestre; Scia di violenza anche fra le mura domestiche: scattano tre arresti nel Salento. Scia di violenza al Mita: condannato a 4 anniIl 25enne in un mese aveva tentato di prendere una bici, rapinato una collanina, pestato due giovani e cercato di regolare i conti in ospedale ... ilrestodelcarlino.it Scia di violenza anche fra le mura domestiche: scattano tre arresti nel SalentoProsegue senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte del comando provinciale dei carabinieri di Lecce: tre gli interventi per maltrattamenti, stalking o resistenza tra Porto Cesareo, C ... lecceprima.it Mentre a valle la primavera è già arrivata, sull'Alpin Arena Senales si scia fino al 10 maggio. Le condizioni perfette dei tracciati e della neve offrono un'esperienza sciistica unica a 3.212 metri di altitudine, a soli 30 minuti di auto dalla stagione primaverile della - facebook.com facebook Siria, l'autocisterna va in fiamme: l'incredibile scia di fuoco lungo la strada x.com