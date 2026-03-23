Il nuovo progetto di Housemarque, intitolato Saros, segna un cambio di direzione importante rispetto a Returnal, introducendo un sistema di progressione pensato per offrire continuità e crescita costante. Se il precedente titolo dello studio si basava su una struttura in cui ogni sessione riportava il giocatore quasi al punto di partenza, il nuovo approccio punta a valorizzare ogni tentativo. Il risultato è un’esperienza che mantiene l’intensità tipica dello studio, ma riduce l’impatto della perdita totale dei progressi. Questa evoluzione non rappresenta un semplice aggiustamento, ma una vera trasformazione della filosofia di gioco. L’obiettivo è ampliare il pubblico, rendendo l’esperienza più accessibile senza rinunciare alla profondità. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Saros rivoluziona: progressione persistente e maggiore accessibilità rispetto a Returnal

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