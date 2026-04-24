A Sant’Antimo si è conclusa la procedura giudiziaria relativa all’omicidio di due giovani, una donna di 23 anni e un uomo di 29. La Corte ha stabilito la condanna definitiva all’ergastolo per Raffaele Caiazzo, 46 anni, con l’aggiunta di trenta mesi di isolamento diurno. L’uomo è ritenuto responsabile dell’uccisione delle due persone, avvenuta con colpi di arma da fuoco.

Diventa definitivo ergastolo con trenta mesi di isolamento diurno per Raffaele Caiazzo, 46 anni, responsabile dell’uccisione a colpi d’arma da fuoco di Maria Brigida Pesacane, 23 anni, e Luigi Cammisa, 29 anni, rispettivamente nuora e genero. La decisione è arrivata ieri, quando la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza emessa dalla seconda sezione della Corte di Assise di Napoli. Il duplice omicidio risale all’8 giugno 2023. All’alba, intorno alle 6, Caiazzo aveva raggiunto piazzetta Sant’Antonio a Sant’Antimo, dove aveva sparato a Luigi Cammisa, appena uscito di casa per recarsi al lavoro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sant’Antimo, omicidio di nuora e genero: definitivo l’ergastolo per Raffaele Caiazzo

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