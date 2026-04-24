Samsung il paradosso dei Galaxy | il ricondizionato costa più del nuovo

Recentemente è stato annunciato il lancio del programma Re-Newed dedicato ai modelli Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Curiosamente, i dispositivi ricondizionati risultano avere un prezzo superiore rispetto alle versioni nuove, che partono da circa 899 euro e 1.000 euro. Questa situazione ha attirato l’attenzione di consumatori e addetti ai lavori, sollevando curiosità sulla strategia commerciale adottata.

? Cosa sapere Samsung lancia il programma Re-Newed per Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7.. I prezzi dei modelli ricondizionati superano quelli delle versioni nuove da 899 e 1.599 dollari.. Samsung ha lanciato mercoledì il programma Re-Newed, mettendo in vendita i modelli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 ricondizionati con prezzi che presentano anomalie rispetto alle versioni nuove attualmente disponibili sul sito del produttore coreano. La strategia commerciale adottata dal colosso tecnologico punta a offrire versioni rigenerate dei dispositivi pieghevoli usciti l’anno scorso. Per quanto riguarda il Galaxy Z Fold 7, la tariffa per l’acquisto del modello ricondizionato parte da 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung, il paradosso dei Galaxy: il ricondizionato costa più del nuovo Notizie correlate Samsung Galaxy Z Wide Fold: scoperto nel codice One UI 9 il nuovo formato più ampio per il 2026.Samsung sembra intenziosa a rivoluzionare ulteriormente il mercato degli smartphone pieghevoli con un nuovo modello, il Galaxy Z Wide Fold,... Leggi anche: Galaxy s26 è qui ma samsung non dimentica il percorso software del galaxy s25 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un mese con Samsung Galaxy S26 | VIDEO; Smartphone lento o bloccato? Ecco ogni quanto (e perché) dovresti riavviarlo secondo gli esperti; Google, Apple e Samsung accelerano sull’AI: ecosistemi sempre più intelligenti e interconnessi; Boom di domanda GDDR6, guai per PS5 e GPU gaming. Samsung lancia l’allarme: il successo dell'S26 potrebbe non bastare a coprire le perditeIl caro memorie spinge Samsung verso possibili perdite annuali nella divisione mobile, mentre i prezzi della RAM continuano a salire. multiplayer.it Il paradosso della crisi delle memorie: i dirigenti Samsung non possono più volare in businessLe divisioni di Samsung non sempre vanno d'accordo. In questo periodo, in cui la crisi delle memorie è ormai evidente, Samsung DS, la divisione del colosso coreano che si occupa della produzione di ... hwupgrade.it Samsung: display 3D sullo smartphone grazie alle lenti a metasuperficie x.com Domanda quanto è affidabile Samsung Health - facebook.com facebook