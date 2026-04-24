Samsung Galaxy S24 e S25 | l’aggiornamento di aprile distrugge la batteria

Un recente aggiornamento di sicurezza rilasciato ad aprile 2026 per i modelli Samsung Galaxy S24 e S25 ha provocato problemi di surriscaldamento e riduzione della durata della batteria. Numerosi utenti hanno segnalato che, dopo aver installato l'update, i dispositivi si riscaldano e la batteria si scarica più velocemente del normale. Le segnalazioni sono state fatte attraverso vari canali online e forum dedicati ai possessori di questi smartphone.

? Cosa sapere L'aggiornamento di sicurezza di aprile 2026 causa surriscaldamento sui Samsung Galaxy S24 e S25.. L'autonomia dei dispositivi Galaxy S24 scende sotto le tre ore di utilizzo continuo.. L’aggiornamento di sicurezza di aprile 2026 ha scatenato una serie di criticità tecniche sui dispositivi Galaxy S25 e S24, con utenti che segnalano surriscaldamenti improvvisi e un crollo drastico della durata delle batterie. Il problema, emerso nelle ultime ore attraverso le segnalazioni raccolte nelle community ufficiali, colpisce direttamente l'affidabilità dei top di gamma Samsung, rendendo l'esperienza d'uso estremamente frustrante ha installato l'ultimo pacchetto software.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung Galaxy S24 e S25: l’aggiornamento di aprile distrugge la batteria Notizie correlate Samsung galaxy s25 edge e s25 fe aggiornamento febbraio 2026una nuova ondata di protezione arriva sui dispositivi della serie s25, con un focus esclusivo sulla sicurezza e sulla privacy. Samsung Galaxy S25 Series supera S24: dati di vendita e trend di mercatoI dati mostrano che tra i tre modelli della serie S25 le vendite complessive hanno superato quelle della serie S24 di circa 5%, con la variante Ultra... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuovo aggiornamento in Italia per Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: le novità in attesa della One UI 8.5; Galaxy S24, aggiornamento aprile 2026: 14 vulnerabilità critiche da chiudere subito; Batterie Galaxy S24 e S25 che si scaricano velocemente: colpa dell'update di aprile, e di Knox Matrix fuori controllo (aggiornato: 24 aprile 2026, ore 01:16); Samsung Galaxy S24: risolte 43 vulnerabilità con l'ultimo update di sistema. Nuovo aggiornamento in Italia per Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: le novità in attesa della One UI 8.5Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra si aggiornano in Italia: ecco le novità dell'update in distribuzione oggi. tuttoandroid.net Samsung Galaxy S24 riceve le patch di sicurezza di aprile 2026: 14 falle critiche corretteSamsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra ricevono le patch di sicurezza di aprile 2026 in Italia: 33 CVE corrette e 14 vulnerabilità critiche. smartworld.it Samsung Galaxy S25 e S24 scaldano dopo update, e la batteria va giù in un attimo x.com Artisti di strada Scatto monocromatico Eseguito.con Samsung S24 Galaxy . - facebook.com facebook