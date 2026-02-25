Samsung Galaxy S25 Series supera S24 | dati di vendita e trend di mercato

I dati mostrano che tra i tre modelli della serie S25 le vendite complessive hanno superato quelle della serie S24 di circa 5%, con la variante Ultra in particolare in aumento del 7% rispetto al modello precedente. Questo risultato rappresenta un segnale di solidità per Samsung, nonostante la crescente concorrenza dei brand cinesi nel settore smartphone. Nonostante un inizio più lento, le vendite cumulative tra febbraio e dicembre 2025 hanno superato quelle della serie S24 nello stesso periodo. La variante Ultra ha mostrato incrementi mese su mese, in particolare a luglio e ottobre, quando sono stati lanciati i pieghevoli Galaxy Z7. Questo indica che i consumatori continuano a essere interessati sia ai flagship tradizionali sia ai pieghevoli, senza cannibalizzazione significativa tra le due linee. A fine anno, Galaxy S25 Ultra è entrato nella Top 10 globale dei modelli più venduti del 2025, favorito da offerte e riduzioni di prezzo. 🔗 Leggi su Billipop.com

