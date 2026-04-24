Salah Juventus | realtà o fantasia? Ecco la verità sul possibile arrivo dell’egiziano a Torino Rivelazione che non lascia dubbi

Si parla con insistenza di un possibile trasferimento di un calciatore egiziano alla Juventus, ma finora non ci sono conferme ufficiali. Diversi media hanno riportato voci riguardanti questa trattativa, senza però dettagli concreti o comunicazioni da parte delle società coinvolte. La questione continua a essere oggetto di discussioni tra tifosi e analisti, anche se al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali che confermino o smentiscano l’interesse del club.

di Angelo Ciarletta Salah Juventus: realtà o fantasia? Ecco tutta la verità sul possibile arrivo del fuoriclasse egiziano a Torino. La clamorosa rivelazione. La Juve non sta trattando l’acquisto di Mohamed Salah. Nonostante l’annunciato addio al club inglese al termine dell’attuale stagione, le indiscrezioni su un possibile ritorno in Italia del calciatore sono state smentite ufficialmente. MERCATO JUVE LIVE Al portale 365Scores, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini ha chiarito in modo definitivo la posizione della società torinese. Non esiste alcuna trattativa in corso per portare l’attaccante alla corte di Luciano Spalletti. Il dirigente ha precisato che le voci riguardanti presunti negoziati per l’ingaggio del giocatore sono prive di fondamento e che, al momento, non c’è assolutamente nulla di concreto all’orizzonte.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Salah Juventus: realtà o fantasia? Ecco la verità sul possibile arrivo dell’egiziano a Torino. Rivelazione che non lascia dubbi Notizie correlate Salah alla Roma: cosa c'è di vero sul possibile ritorno dell'egiziano a TrigoriaNelle ultime ore circola il rumors sul clamoroso arrivo dell'attaccante alla corte di Gasperini. Leggi anche: Calciomercato Juventus: la verità su Schlager. Arriverà a Torino a zero in estate? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi