Ryanair vuole cancellare i voli per Malta ma la guerra in Iran non c’entra niente

Ryanair ha annunciato l’intenzione di cancellare tutti i voli in partenza da e per Malta, precisando che questa decisione non è collegata alla guerra in Iran. La compagnia ha comunicato che le cancellazioni riguardano esclusivamente le rotte relative all’isola, senza fare riferimento a motivazioni legate a conflitti internazionali. La decisione viene presa indipendentemente dalle tensioni geopolitiche nella regione mediorientale.

Ryanair vuole cancellare tutti i voli da e verso Malta ma questa volta la guerra in Iran non c'entra nulla. Il nuovo sistema di controllo EES sta causando lunghissime code, creando disagi e ritardi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

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Stefano Piergiovanni. . Brutte notizie per chi vuole volare con Ryanair questa estate 2026. Infatti la compagnia aerea irlandese ha deciso di non operare più su diversi aeroporti europei, tra cui anche aeroporti spagnoli, portoghesi, tedeschi e di altre nazio - facebook.com facebook