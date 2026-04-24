Ryanair vuole cancellare i voli per Malta ma la guerra in Iran non c’entra niente

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ryanair ha annunciato l’intenzione di cancellare tutti i voli in partenza da e per Malta, precisando che questa decisione non è collegata alla guerra in Iran. La compagnia ha comunicato che le cancellazioni riguardano esclusivamente le rotte relative all’isola, senza fare riferimento a motivazioni legate a conflitti internazionali. La decisione viene presa indipendentemente dalle tensioni geopolitiche nella regione mediorientale.

Ryanair vuole cancellare tutti i voli da e verso Malta ma questa volta la guerra in Iran non c'entra nulla. Il nuovo sistema di controllo EES sta causando lunghissime code, creando disagi e ritardi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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