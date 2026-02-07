San Ginesio | avviata la ricostruzione della Rsa 7,4 milioni di euro per 39 posti letto e servizi sanitari potenziati

Questa mattina è stato dato il via ai lavori per la ricostruzione della Rsa di San Ginesio. Sono stati stanziati 7,4 milioni di euro per realizzare 39 nuovi posti letto e migliorare i servizi sanitari. Il cantiere rappresenta un passo importante per il rilancio della zona, ancora segnata dal terremoto del 2016.

Il cantiere per la ricostruzione e l’adeguamento sismico della Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale) di San Ginesio è stato ufficialmente avviato oggi, 7 febbraio 2026, segnando un passo avanti cruciale nel processo di rinascita del territorio marchigiano colpito dal terremoto del 2016. L’investimento complessivo di 7,4 milioni di euro, annunciato dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli durante la cerimonia di apertura, promette di restituire alla comunità locale un presidio sanitario fondamentale, in grado di rispondere alle crescenti esigenze di una popolazione sempre più anziana e afflitta da patologie croniche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su San Ginesio Rsa

Ultime notizie su San Ginesio Rsa

