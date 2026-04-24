Roma Ranieri lascia i giallorossi Rottura insanabile con Gasperini

Da tv2000.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Ranieri ha annunciato le sue dimissioni dalla guida tecnica della Roma. La società ha ringraziato l’allenatore per il lavoro svolto. La separazione tra Ranieri e la squadra si è resa necessaria a causa di divergenze irrisolvibili con il tecnico Gasperini. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, segnando la fine di un periodo di gestione per il club.

Calcio. Addio di Claudio Ranieri alla Roma, finisce la favola giallorossa: la società lo ringrazia, insanabili le divergenze con mister Gasperini. Servizio di Federico Plotti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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