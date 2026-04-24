Roma Ranieri lascia i giallorossi Rottura insanabile con Gasperini

Claudio Ranieri ha annunciato le sue dimissioni dalla guida tecnica della Roma. La società ha ringraziato l’allenatore per il lavoro svolto. La separazione tra Ranieri e la squadra si è resa necessaria a causa di divergenze irrisolvibili con il tecnico Gasperini. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, segnando la fine di un periodo di gestione per il club.

Calcio. Addio di Claudio Ranieri alla Roma, finisce la favola giallorossa: la società lo ringrazia, insanabili le divergenze con mister Gasperini. Servizio di Federico Plotti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Roma, Ranieri lascia i giallorossi. Rottura insanabile con Gasperini Roma, Ranieri lascia i giallorossi. Rottura insanabile con Gasperini Notizie correlate La rottura insanabile tra Ranieri e Gasperini: le lamentele continue del tecnico a TrigoriaEmergono retroscena della rottura tra Ranieri e Gasperini alla Roma: alle orecchie del dirigente arrivavano notizie sui comportamenti quotidiani del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Claudio Ranieri e la Roma si separano, è ufficiale; Ranieri lascia la Roma, vicino addio dopo lite con Gasperini; Ranieri lascia la Roma, cosa è successo? I rapporti con Gasperini e la scelta dei Friedkin. Oggi la nota ufficiale; Ranieri lascia la Roma: perché si è arrivati alla separazione nonostante la stima dei Friedkin. Ranieri lascia la Roma: è ufficiale, i Friedkin scelgono GasperiniClaudio Ranieri lascia la Roma: comunicato ufficiale dopo la rottura con Gasperini. Dieci mesi da senior advisor, una vita da romanista. In bilico anche il ds Massara. Cosa succede ora ... lifestyleblog.it Ranieri lascia la Roma: decisivi i disaccordi con GasperiniClaudio Ranieri si è dimesso dal ruolo di senior advisor della Roma, probabilmente a seguito di conflitti con l'allenatore Gasperini. mam-e.it Dybala, Pellegrini e Celik sperano nel rinnovo, gli indesiderati della Roma rinviano l’addio. E Cristante sarà ancora in rosa - facebook.com facebook È morto Stefano Virgili, il re dei 'cassettari' di Roma. Con Carminati fece il colpo in tribunale ift.tt/suyrJ3i x.com