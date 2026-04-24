Roccamena l’ufficio postale si rifà il look | sportelli spostati in un container sino alla fine dei lavori

A Roccamena sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale, che comportano lo spostamento temporaneo degli sportelli in un container esterno. La modifica durerà fino a quando non saranno completati gli interventi di ammodernamento, con l’obiettivo di aggiornare gli spazi e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Durante questo periodo, l’attività dell’ufficio continuerà attraverso il container posizionato all’esterno.

Al via i lavori per ammodernare l’ufficio postale di Roccamena e migliorare la qualità dei servizi ma anche dell’accoglienza. Poste Italiane comunica che nella sede di via Roma presto avviati gli interventi previsti dal progetto “Polis” e fa sapere inoltre che, nei prossimi giorni e durante il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Lavori all’ufficio postale di Sogliano che si rifà il look, riapertura prevista per fine maggioPoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sogliano sul Rubicone, sito in piazza Matteotti 44, da mercoledì 8 aprile sarà interessato da... Lavori all’ufficio postale di Diegaro che si rifà il look, riapertura prevista per il 10 maggioPoste Italiane comunica che da lunedì 30 marzo inizieranno i lavori infrastrutturali all’ufficio postale di Diegaro.