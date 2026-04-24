Roboute Gulliman | la solitudine del figlio perfetto

Roboute Guilliman viene spesso descritto come il leader che incarna l’immagine del figlio ideale, con una legione impeccabile, caratterizzata da precisione e capacità strategiche. La sua figura si distingue per l’ordine e l’efficienza, elementi che ne hanno fatto un punto di riferimento nel suo universo. Tuttavia, dietro questa perfezione si cela una realtà di isolamento e responsabilità che lo accompagna da tempo.

Parlare di Roboute Guilliman sembra facile. Si potrebbe definire il figlio perfetto, con la legione perfetta, preciso, ordinato, abile statista. E molti si fermano a questo. All’idea del Boy Scout che tutti i meme fanno passare. “L’uomo Excel” come viene definito. Ma se solo si approfondisse la sua figura verrebbe fuori un semidio complesso, tridimensionale, fatto di sentimenti contrastanti che si celano sotto l’algido sguardo ceruleo come la volta di un cielo che nasconde la sua anima. E c’è tanto, dietro l’apparenza. Nell’articolo che segue potrebbero seguire spoiler. L’anomalia di un’infanzia serena. Roboute Guilliman by Golden Peach Chen A differenza di molti suoi fratelli Primarchi, cresciuti in mondi ostili o barbari, Guilliman atterrò su Macragge, un mondo civilizzato nel regno di Ultramar.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Roboute Gulliman: la solitudine del figlio perfetto Notizie correlate Solitudine fatale a Zafferia? Padre e figlio trovati morti in casaPotrebbe nascondere una storia di isolamento e fragilità la tragedia scoperta nella serata di ieri in un’abitazione di via Giovan Filippo De... Messina, padre e figlio trovati senza vita a Zafferia: possibile dramma della solitudineUn padre anziano e malato, un figlio che si prendeva cura di lui, il silenzio improvviso e infine la scoperta più drammatica.