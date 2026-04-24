Il figlio del regista ha condiviso il suo ricordo riguardo alla morte dei genitori, avvenuta in circostanze violente. Ha raccontato come abbia reagito alla notizia dell’omicidio, descrivendo l’effetto che questa perdita improvvisa ha avuto sulla sua vita. La sua testimonianza si concentra sulla difficoltà di affrontare un evento così drammatico, sottolineando l’impossibilità di prepararsi a una perdita di questa entità.

Il figlio del regista ha raccontato la reazione alla notizia che i suoi genitori erano stati uccisi, svelando l'impatto dell'omicidio sulla sua vita. Jake Reiner ha condiviso su Substack il suo drammatico racconto del momento in cui ha ricevuto la notizia della morte dei suoi genitori. Il regista e la moglie sono stati uccisi dal figlio Nick, che il fratello non chiama mai per nome nel suo articolo, dichiaratosi poi innocente delle accuse in tribunale. Cosa è accaduto il giorno dell'omicidio Online Jake ricorda: "Nel pomeriggio del 14 dicembre ero ero alla Union Station per una commemorazione in onore di uno dei miei migliori amici, Christian Anderson, morto a ottobre.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rob e Michele Reiner ricordati dal figlio Jake: "Nulla ti può preparare alla morte dei tuoi genitori"

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