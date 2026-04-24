Una nuova versione dei modelli di intelligenza artificiale è stata presentata, offrendo due varianti chiamate V4 Pro e Flash. Questi modelli introducono una finestra di contesto di un milione di token, consentendo di gestire testi molto più lunghi rispetto alle versioni precedenti. La novità riguarda la capacità di analizzare e rispondere a contenuti complessi, aprendo nuove possibilità in vari settori.

? Cosa sapere DeepSeek lancia i modelli V4 Pro e Flash con finestra di contesto da 1 milione di token.. L'architettura open source gestisce fino a 1.600 miliardi di parametri per analisi dati massicce.. DeepSeek introduce oggi la nuova famiglia di modelli V4, caratterizzata da una finestra di contesto da 1 milione di token e un’architettura basata su meccanismi di attenzione compressa, rendendo disponibili le versioni Pro e Flash in modalità Preview. Gestire grandi quantità di informazioni diventa ora più fluido grazie a questa tecnologia open source, progettata per affrontare compiti complessi come l’analisi di documenti estesi, il lavoro su basi di codice voluminose o la conduzione di conversazioni prolungate tramite agenti AI.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivoluzione DeepSeek V4: potenza estrema e 1 milione di token

Notizie correlate

DeepSeek presenta in Cina il nuovo programma di intelligenza artificiale V4La startup cinese DeepSeek ha lanciato oggi, venerdì 24 aprile 2026, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale.

Deepseek v4 su Huawei: +20% prezzi chip e autonomia AI cineseIl lancio imminente di Deepseek v4 segna un punto di svolta tecnologico, poiché il modello funzionerà esclusivamente su processori prodotti da Huawei.

Contenuti di approfondimento

DeepSeek lancia V4, potenza open source a costo stracciatoEra nell’aria da mesi, e alla fine è arrivato: DeepSeek ha lanciato la versione preview di V4, e come ci si aspettava da un’azienda che ha già ridisegnato l’economia dell’AI, il colpo non delude. Il n ... tuttotech.net

DeepSeek lancia V4: costi dell'AI agentica drasticamente ridotti e prestazioni da top di gammaDeepSeek ha lanciato V4, un modello AI più efficiente e meno costoso, capace di ridurre drasticamente i costi dei workflow agentici. Competitivo con i migliori modelli globali, supporta anche chip Hua ... hwupgrade.it