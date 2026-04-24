La startup cinese DeepSeek ha annunciato oggi il rilascio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale, denominato V4. L'evento è avvenuto venerdì 24 aprile 2026, e rappresenta un aggiornamento rispetto alle versioni precedenti del software. La presentazione è avvenuta in Cina, senza ulteriori dettagli su applicazioni specifiche o partner coinvolti.

La startup cinese DeepSeek ha lanciato oggi, venerdì 24 aprile 2026, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale. L’atteso programma DeepSeek-V4, considerato uno dei sistemi di IA più potenti al mondo, ora in grado di elaborare anche immagini e video. Il lancio di R1, il primo chatbot di DeepSeek, nel gennaio del 2025 scatenò un effetto dirompente sui mercati finanziari. L’addestramento del modello, a dire del fondatore della startup cinese Liang Wenfeng, era costato appena sei milioni di dollari. Al confronto, i programmi dei suoi principali rivali statunitensi come OpenAI e Google avevano richiesto qualche miliardo di investimenti....🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - DeepSeek presenta in Cina il nuovo programma di intelligenza artificiale V4

DeepSeek V4: La IA China que DESTRUIRÁ el Nasdaq en 2026

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