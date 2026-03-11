Alysa Liu da campionessa del pattinaggio a nuova icona fashion Ecco come è stato possibile

Alysa Liu, nota per i suoi successi nel pattinaggio artistico, ha recentemente fatto il salto nel mondo della moda. Dopo aver vinto l’oro olimpico a Milano Cortina, si è fatta vedere in prima fila alla Paris Fashion Week, diventando una presenza inattesa nel mondo dello stile. La sua transizione ha attirato l’attenzione di chi segue entrambi i settori.

Vent’anni, campionessa olimpica di pattinaggio artistico ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 e nuova protagonista del momento: Liu non ha conquistato solo una medaglia d’oro, ma anche l’attenzione di mezzo internet grazie alla sua energia un po’ ribelle e ai suoi ormai celebri halo hair a righe. Il passo successivo? Parigi, ovviamente. La pattinatrice americana è apparsa tra gli ospiti della sfilata Autunno-Inverno 202627 di Louis Vuitton, trasformando il suo debutto alla Fashion Week in un momento decisamente memorabile. E sì, in una front row piena di star, da Zendaya a Jaden Smith passando per Catherine Deneuve, c’era anche lei, e non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

