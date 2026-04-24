Risultati Serie A 2025 26 LIVE | goleada Napoli sulla Cremonese

Nella giornata di oggi si sono disputate diverse partite della Serie A 202526, con il Napoli che ha conquistato una vittoria schiacciante contro la Cremonese. I risultati delle gare sono stati aggiornati in tempo reale e sono disponibili le ultime notizie sul campionato italiano e sulle prestazioni della squadra dell’Inter guidata da Cristian Chivu. La stagione continua con diverse sfide programmate nei prossimi giorni.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: goleada Napoli sulla Cremonese DOPPIO KEAN e MANITA VIOLA: Fiorentina-Udinese 5-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Notizie correlate Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Napoli e Cremonesedi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Napoli sul velluto contro la Cremonesedi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Serie C [LIVE] – I risultati delle gare del 37° turno in tempo reale. Serie A: Verona-Milan 0-1, Juve-Bologna 2-0, Cremonese-Torino 0-0, Pisa-Genoa 1-2. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Cremonese-Torino 0-0. Adesso Verona-Milan, stasera Juventus-Bologna. VIDEO ... tg24.sky.it Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juve-Genoa 2-0. Napoli-Milan 1-0. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juve-Genoa 2-0. Napoli-Milan 1-0. VIDEO ... tg24.sky.it Serie A: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieA/GironeUnico/Risultati Serie B: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieB/GironeUnico/Risultati Serie C: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieC/GironeB/Ri - facebook.com facebook Calcio, risultati Serie A, Napoli frena nella rincorsa all’Inter x.com