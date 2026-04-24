Nella giornata di oggi si sono disputate le partite della Serie A 202526, con il Napoli e la Cremonese in campo. Sono stati aggiornati i risultati dei match in tempo reale, mentre la Juventus segue con attenzione il proprio percorso nel campionato italiano. La giornata ha visto diverse sfide tra le squadre di vertice e quelle in lotta per la salvezza, con gli esiti che influenzeranno la classifica generale.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Napoli e Cremonese

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