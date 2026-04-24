Fabrizio Romano ha annunciato la chiusura definitiva dell’affare riguardante il riscat di Akanji da parte del Manchester City. L’esperto di mercato ha confermato l’accordo tra le parti, senza fornire ulteriori dettagli. Sul fronte di Dumfries, sono arrivate novità che riguardano il suo futuro contrattuale, anche se non sono stati specificati i termini dell’operazione. La situazione tra i due giocatori rimane al centro delle discussioni di mercato.

di Lorenzo Vezzaro Riscatto Akanji: l’esperto di mercato Fabrizio Romano conferma l’accordo con il Manchester City e fa chiarezza sul futuro di Dumfries. Il mercato dei nerazzurri mette a segno un colpo fondamentale per la stabilità del reparto difensivo di Cristian Chivu. Attraverso un video sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha spento ogni dubbio riguardante il riscatto di Akanji, confermando che l’operazione per il centrale svizzero è ormai in fase di chiusura. Nonostante le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, il club ha deciso di confermare Manuel Akanji a prescindere dall’esito della lotta scudetto, forte di un eccellente rapporto con il Manchester City e con l’entourage del calciatore.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Riscatto Akanji, Fabrizio Romano annuncia la chiusura definitiva dell’affare. Novità anche sul fronte Dumfries

Notizie correlate

Akanji Inter, Fabrizio Romano conferma le voci sul riscatto: l’ex City pilastro della difesa di ChivuMercato Inter, il Barcellona molla Bastoni? I blaugrana guardano in Serie A per l’alternativa al difensore nerazzurro… Calciomercato Inter LIVE:...

Leggi anche: Calciomercato Inter, il futuro di Manuel Akanji tra riscatto e strategie difensive: le ultime da Fabrizio Romano

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Frenata tra Atletico Madrid e Atalanta per Ederson: Inter in agguato, svelata la richiesta della Dea.

Romano: Akanji-Inter, è fatta. Dumfries cambia ancora agente? La verità. E il Liverpool…Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha dato due importanti aggiornamenti in casa Inter ... msn.com

Akanji: Spero che l'Inter mi prenda a titolo definitivo. Quanto costa il riscattoDopo tre anni in Inghilterra Manuel Akanji si è ambientato alla grande in Italia. Il difensore classe '95 è arrivato all'Inter l'estate scorsa e in pochi mesi è diventato subito un giocatore ... calciomercato.com