Ripescaggio Italia ai Mondiali i precedenti tentativi della FIFA sono falliti

In Italia si discute ancora della possibilità di un ripescaggio ai prossimi Mondiali di calcio, legata a una eventuale assenza dell’Iran. La FIFA ha già tentato diverse volte di intervenire in situazioni simili, ma senza successo. Attualmente, non ci sono decisioni ufficiali e la questione resta aperta, con le conversazioni che si concentrano sulla possibilità di un intervento in caso di esclusione di una delle nazionali coinvolte.

Si parla ancora del possibile, ma quasi impossibile, ripescaggio dell'Italia ai prossimi Mondiali di calcio in caso di assenza dell'Iran. Ci sono solo due precedenti molto lontani di edizioni con squadre già qualificate e che poi hanno disertato la fase finale della Coppa del Mondo: la FIFA provò invano a sostituirle, ma i tentativi andarono falliti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Italia sogna ripescaggio ai Mondiali 2026, quando decide Fifa e possibile girone(Adnkronos) – L'Italia sarà ripescata ai Mondiali 2026? Si avvicina il giorno della decisione da parte della Fifa. Italia ai Mondiali 2026? Ipotesi ripescaggio tra regolamenti FIFA e scenari internazionaliL’Italia può ancora sperare nei Mondiali 2026? Dopo la sconfitta nella finale playoff contro la Bosnia, che ha escluso gli azzurri dalla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; Coro di no al ripescaggio dell’Italia ai mondiali. Trump: Non ci penso; Mondiale, l'idea-ripescaggio spacca l'Italia. Trump: Non ci penso più di tanto. VOTA il sondaggio; L'inviato di Trump chiede alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali. Ripescaggio Italia ai Mondiali, i precedenti tentativi della FIFA sono fallitiSi parla ancora del possibile, ma quasi impossibile, ripescaggio dell'Italia ai prossimi Mondiali di calcio in caso di assenza dell'Iran ... fanpage.it Zampolli e il ripescaggio dell'Italia: Forse anche il ministro Abodi sogna come me l'Italia ai MondialiL'inviato Usa al Corriere della Sera: Mi sono solo limitato a suggerire la proposta a Trump e Infantino, ci spero ... sportmediaset.mediaset.it "Sarebbe una vergogna ulteriore per l'#Italia": anche #EnricoMentana, nel corso del #TgLa7, prende posizione contro l'ipotesi-ripescaggio ai #Mondiali2026 per cui si sta muovendo #PaoloZampolli - facebook.com facebook Ripescaggio dell’Italia ai Mondiali, coro di no a Zampolli. E Trump: “Non ci sto pensando più di tanto” x.com