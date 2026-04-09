Italia ai Mondiali 2026? Ipotesi ripescaggio tra regolamenti FIFA e scenari internazionali

Dopo la sconfitta nella finale playoff contro la Bosnia, l’Italia non si è qualificata direttamente ai Mondiali 2026. Tuttavia, si sono aperti alcuni scenari legati ai regolamenti FIFA e alle norme internazionali che potrebbero consentire un ripescaggio. La questione rimane ancora aperta e dipende da eventuali decisioni delle autorità calcistiche e dai possibili inserimenti in eventuali ripescaggi. La situazione attende sviluppi ufficiali per essere chiarita definitivamente.

L’Italia può ancora sperare nei Mondiali 2026? Dopo la sconfitta nella finale playoff contro la Bosnia, che ha escluso gli azzurri dalla qualificazione diretta, si è aperto uno spiraglio tanto suggestivo quanto incerto: quello del possibile ripescaggio. Al centro della questione c’è l’eventuale forfait dell’Iran, legato alla delicata situazione geopolitica internazionale e al conflitto con gli Stati Uniti, uno dei Paesi ospitanti della competizione insieme a Canada e Messico. Un’ipotesi che, seppur remota, potrebbe cambiare gli equilibri e aprire scenari inattesi. In caso di ritiro di una Nazionale qualificata, il regolamento FIFA prevede che la scelta della squadra sostitutiva sia affidata alla discrezionalità dell’organismo stesso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Italia ai Mondiali 2026, ipotesi ripescaggio: cosa deve succedereDopo la sconfitta nei playoff contro la Bosnia, gli azzurri sperano in un possibile forfait dell’Iran.

Italia al Mondiale 2026: possibile ripescaggio Cosa succede se l’Iran si ritira

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L'Italia sta letteralmente franando. Infatti, mentre il mondo restava con il fiato sospeso di fronte a Trump che minacciava di far fuori un'intera civiltà, la frana di Petacciato in Molise sì è risvegliata. Paura e caos. Migliaia di pendolari, fuorisede e viaggiatori bloccat - facebook.com facebook

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