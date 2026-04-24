Rimpasto di giunta a Piombino Ferrari nomina due nuovi assessori | alla Sicurezza arriva un ex generale dei carabinieri

Da livornotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piombino si è svolto un rimpasto di giunta con la nomina di due nuovi assessori. Tra questi, un ex generale dei carabinieri è stato scelto per il ruolo legato alla Sicurezza. La decisione arriva meno di un mese dopo un terremoto politico all’interno della maggioranza, quando la lista civica Lavoro&Ambiente ha comunicato la rottura con l’amministrazione Ferrari, portando alle dimissioni di un’alta dirigente con deleghe a Lavoro.

Neppure un mese fa il terremoto nella maggioranza, quando la lista civica Lavoro&Ambiente comunicò la frattura ormai insanabile con le politiche dell'amministrazione Ferrari che portò anche alle dimissioni della super assessora Sabrina Nigro, titolare, tra le altre, delle deleghe a Lavoro.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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