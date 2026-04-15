Menfi e l' invasione della posidonia Catanzaro sostiene il sindaco Clemente | Dalla Regione risposte non promesse

Il sindaco di Menfi ha presidiato l’area portuale di Porto Palo per richiamare l’attenzione sulla presenza di posidonia accumulata nel porto. La Regione Siciliana ha risposto alla sua richiesta, ma senza promettere interventi immediati. Il primo cittadino ha ricevuto il sostegno di un collega di un’altra città, che ha espresso solidarietà per la sua iniziativa. La questione riguarda il problema di accumulo di posidonia nella zona portuale.