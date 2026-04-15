Menfi e l' invasione della posidonia Catanzaro sostiene il sindaco Clemente | Dalla Regione risposte non promesse
Il sindaco di Menfi ha presidiato l’area portuale di Porto Palo per richiamare l’attenzione sulla presenza di posidonia accumulata nel porto. La Regione Siciliana ha risposto alla sua richiesta, ma senza promettere interventi immediati. Il primo cittadino ha ricevuto il sostegno di un collega di un’altra città, che ha espresso solidarietà per la sua iniziativa. La questione riguarda il problema di accumulo di posidonia nella zona portuale.
“Desidero esprimere la mia piena solidarietà al sindaco di Menfi, Vito Clemente, che da giorni presidia l’area portuale di Porto Palo per richiamare l’attenzione della Regione Siciliana sull’annoso problema della posidonia accumulata all’interno del porto”.Menfi contro l'invasione di posidonia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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