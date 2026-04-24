A Rimini, un giovane di 24 anni è stato arrestato dopo aver aggredito una dottoressa all’interno dell’ospedale Infermi il 22 aprile. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in custodia. L’aggressione si è verificata all’interno della struttura sanitaria, coinvolgendo un medico che ha riportato ferite. La vicenda ha portato all’intervento delle autorità per chiarire i dettagli dell’accaduto.

? Cosa sapere Rimini, arrestato 24enne per aggressione a una dottoressa dell'ospedale Infermi il 22 aprile.. Il ferito riceve tre giorni di prognosi dopo l'attacco nel reparto di pronto soccorso.. Un ventiquattrenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito una dottoressa al pronto soccorso dell’ospedale ‘Infermi’ di Rimini nella serata di mercoledì 22 aprile. L’episodio è scoppiato nel reparto dove il giovane, giunto nel pomeriggio accompagnato dal responsabile della comunità ‘Sant’Aquilina’, avrebbe dovuto iniziare un percorso per superare la dipendenza da sostanze stupefacenti. Il tentativo di cura si è trasformato in un violento scontro quando la dottoressa e un infermiere sono entrati nella stanza del paziente per spiegargli le regole della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, medico aggredito in ospedale: arrestato il 24enne violento

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