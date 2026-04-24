D opo il pizzo rosso fuoco nelle vesti di Afrodite in versione selvaggia, Rihanna torna a esplorare l’universo intimo e seducente della lingerie per Savage X Fenty: il brand di lingerie e loungewear fondato da Rihanna nel 2018. A pochi mesi dalla nascita della sua terza figlia, Rocki Iris Mayers, la cantante posa per la collezione Monamour. Un ensemble ispirato al mondo bridal che reinterpreta la lingerie da sposa in chiave giocosa e audace. La collezione Savage X Fenty di Rihanna per San Valentino 2022. guarda le foto Monamour, romanticismo e provocazione. Il completo si compone di reggiseno balconette con profili in pizzo, slip coordinato e una giarrettiera con gonna cut-out sul retro.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Rihanna posa per la nuova collezione "Monamour" di "Savage X Fenty": pizzo e fantasie floreali per raccontare la lingerie da luna di miele in chiave giocosa e audace

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