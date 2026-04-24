Riccione apre col botto | Lasagna e Wall Younis si prendono il Gold Galdiolo firma la prova Silver

A Riccione sono iniziati i Campionati Nazionali Gold e Silver Cadetti, Giovani e Assoluti, che si svolgono fino al primo maggio al PlayHall. Durante la prima giornata, Lasagna e Wall Younis sono saliti sul podio conquistando rispettivamente le medaglie d’oro, mentre Galdiolo ha ottenuto la medaglia d’argento. La manifestazione vede in gara numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Si sono aperti a Riccione i Campionati Nazionali Gold e Silver Cadetti, Giovani Assoluti, in programma fino al 1° maggio al PlayHall. La prima giornata ha già emesso i suoi verdetti nel fioretto Cadetti, con tre nomi a prendersi la scena: Ludovico Galdiolo nella prova Silver maschile, Kinzi Wall Younis nel Gold femminile e Giacomo Lasagna nel Gold maschile. Un avvio subito ricco di contenuti, che ha acceso la lunga primavera della scherma italiana. Nel Campionato Nazionale Silver Cadetti di fioretto maschile il successo è andato a Ludovico Galdiolo dell’AS Udinese, bravo a precedere Andrea Bartoli del Circolo scherma Firenze Roberto Raggetti. Sul terzo gradino del podio hanno chiuso Matta Belcastro dll’Adda Scherma e Gianmarco Pompili del Circolo della Scherma Terni.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Riccione chiude col botto: Cerasuolo vola, Pilato si rilancia, Paltrinieri resiste e Curtis cala il pokerGli Assoluti primaverili di Riccione di chiudono con una giornata densissima di indicazioni per il nuoto azzurro. Torino conferma la crescita dell’acrobatica: seconda prova Gold e Silver nel segno dei grandi numeriLa ginnastica acrobatica italiana prosegue il proprio cammino stagionale con segnali sempre più incoraggianti.