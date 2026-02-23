Chiesa di San Giovanni a Terracina | ecco il progetto per il recupero e la messa in sicurezza

La decisione di avviare il progetto di recupero e messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni a Terracina deriva dalla necessità di preservare un edificio storico minacciato dal deterioramento. La giunta comunale ha approvato il piano esecutivo che prevede lavori di consolidamento strutturale e interventi di restauro. Il progetto include anche il rafforzamento delle fondamenta e la protezione degli affreschi interni. I lavori dovrebbero iniziare entro poche settimane.

Approvato dalla giunta comunale; l’intervento, per quello che è considerato un gioiello nel cuore del centro storico alto della città, è finanziato dal Ministero della Cultura con 2 milioni e 200 mila euro E’ stato approvato dalla giunta comunale di Terracina il progetto esecutivo per l’intervento di recupero e messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni. Un gioiello nel cuore del centro storico alto della città che ha ricevuto dal Ministero della Cultura un finanziamento di 2 milioni e 200 mila euro con oneri Pnrr con l’obiettivo di rigenerare i piccoli siti culturali e religiosi, restaurare il patrimonio culturale del Fec e per la sicurezza sismica nei luoghi di culto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

