respIRA | martedì 28 aprile al Dalla di Manfredonia assemblea di fine stagione di prosa aperta alla città
Martedì 28 aprile, alle 20, si terrà al teatro “Dalla” di Manfredonia un’assemblea di fine stagione dedicata alla prosa. L’evento, intitolato “respIRA”, è aperto alla partecipazione della città e rappresenta un momento di confronto tra organizzatori, attori e pubblico. La serata conclude un ciclo di spettacoli teatrali e offre l’opportunità di discutere delle attività future. La partecipazione è libera e senza prenotazione.
Martedì 28 aprile 2026, alle ore 20.30, al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, la compagnia Bottega degli Apocrifi invita tutti coloro che hanno frequentato la stagione di prosa “respIRA” e l’intera cittadinanza a una discussione pubblica incentrata sui risultati di una stagione teatrale e sulle politiche culturali di un territorio. Per informazioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi. 0884 532829 335 244843 – [email protected].🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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