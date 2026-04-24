respIRA | martedì 28 aprile al Dalla di Manfredonia assemblea di fine stagione di prosa aperta alla città

Martedì 28 aprile, alle 20, si terrà al teatro “Dalla” di Manfredonia un’assemblea di fine stagione dedicata alla prosa. L’evento, intitolato “respIRA”, è aperto alla partecipazione della città e rappresenta un momento di confronto tra organizzatori, attori e pubblico. La serata conclude un ciclo di spettacoli teatrali e offre l’opportunità di discutere delle attività future. La partecipazione è libera e senza prenotazione.