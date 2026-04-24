È partita ieri la bonifica dell’area vicino al viadotto dell’Indiano, come annunciato dal Comune. L’intervento riguarda la rimozione di detriti e sporcizia accumulati nel corso degli anni, con l’obiettivo di rendere più sicura e pulita la zona situata sul lato di via dell’Isolotto. La pulizia, che coinvolge anche il parco Florentia, si inserisce in un intervento più ampio di riqualificazione dell’area.

Viadotto all’Indiano, scatta l’ora della (attesa) bonifica di un’area in sofferenza da anni. E’ partita infatti ieri, come reso noto dal Comune, l’operazione di pulizia e messa in sicurezza dell’area situata sul lato di via dell’Isolotto. Dopo i sopralluoghi effettuati per organizzare l’operazione è scattato il piano di bonifica e riqualificazione coordinato dalla vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani che ha riunito le diverse direzioni del Comune. L’intervento, infatti, vede la collaborazione tra Polizia Municipale, direzione Ambiente, direzione Servizi sociali del Comune e Plures Alia e punta, dicono da Palazzo Vecchio, a risolvere le criticità legate al degrado, agli abbandoni illeciti e alle occupazioni abusive.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Repulisti viadotto Indiano. Addio detriti e sporcizia: "Qui il parco Florentia"

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