Il Governo ha approvato un ordine del giorno che prevede l'invio di nuovi agenti di polizia di Stato a Reggio Emilia. La decisione mira ad aumentare la presenza delle forze dell'ordine nella città. La misura è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui numeri o le tempistiche specifiche. La notizia riguarda direttamente le risorse assegnate alla sicurezza locale.

? Cosa sapere Il Governo approva l'ordine del giorno per potenziare la polizia di Stato a Reggio Emilia.. L'impegno mira a colmare il calo degli organici e sostenere la prevenzione locale.. Il governo ha approvato l’ordine del giorno presentato dal deputato Pd Andrea Rossi e dalla collega Malavasi, impegnando l’esecutivo a potenziare in modo strutturale la presenza delle forze dell’ordine nel territorio della provincia di Reggio Emilia e a contrastare il calo degli organici dedicati alla sicurezza pubblica. La decisione politica arriva in un momento in cui il senso di protezione dei cittadini è stato messo alla prova da eventi spiacevoli, come la maxi rissa avvenuta tra sabato e domenica nelle immediate vicinanze del teatro Valli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia: il Governo stanzia nuovi agenti per la sicurezza

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