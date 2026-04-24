Red Bull Cinque Terre territorio in vetrina fra agonismo e storytelling ligure

Il territorio delle Cinque Terre si sta preparando a ospitare un evento sportivo che coinvolge sia gli atleti che il pubblico. Un percorso tra muretti a secco e sentieri a strapiombo sul mare sta diventando il centro di attenzione, trasformandosi da scenario turistico a palco di competizione. La data dell’evento è fissata per il 23 aprile 2026, e le autorità locali stanno mettendo in atto diverse iniziative per organizzarla al meglio.

Cinque Terre (La Spezia), 23 aprile 2026 – Un mosaico di muretti a secco e sentieri a picco sul mare che, improvvisamente, smettono di essere solo una cartolina per diventare un'arena dinamica. Non è più soltanto la natura a parlare, ma l'energia di cinque team pronti a sfidare i propri limiti in un percorso dove la storia si intreccia con il sudore dell'allenamento funzionale. Il 21 e 22 aprile, le Cinque Terre sono diventate palcoscenico internazionale grazie al format Red Bull 5 Terre. Si è trattato di un’esperienza sportiva e immersiva totale, capace di unire l’agonismo fisico all’entertainment puro, in un equilibrio perfetto tra sforzo e racconto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Red Bull Cinque Terre, territorio in vetrina fra agonismo e storytelling ligure Notizie correlate Vinitaly: le Cinque Terre svelano il vino come scudo del territorioIl Parco Nazionale delle Cinque Terre porta la propria identità vitivinicola al centro di Vinitaly, presentando un ventaglio di 43 etichette... Red Bull 2026: progetto sbagliato?Il team che ha dominato negli ultimi anni in Formula 1 sta vivendo un momento complicato. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Red bull Cinque Terre: sfida tra fintess creator, ospite speciale Alexander Roncevic campione del mondo di Hyrox; Red Bull protagonista nei borghi; Red Bull 5 Terre: fitness e creator in una cornice da favola; Red Bull 5 Terre, boom di presenze per l’evento alle Cinque Terre. Red Bull Cinque Terre, territorio in vetrina fra agonismo e storytelling ligureSport, creator e paesaggio si fondono nel format Red Bull 5 Terre: i sentieri storici diventano un set globale da migliaia di interazioni ... lanazione.it Red Bull 5 Terre: fitness e creator in una cornice da favolaTra colpi di scena e paesaggi mozzafiato si sono aggiudicati il trofeo Francesca Biella e Filippo Tenca, al secondo posto Marta Giunti e Luca Vezil (unico ligure in gara) e terzo gradino del podio per ... liguriasport.com